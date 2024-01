CAN 2023 : panne mondiale pour la diffusion de Sénégal-Gambie

Voilà une bévue bien embêtante pour la Confédération africaine de football (CAF) pour ce début de Coupe d’Afrique des Nations 2023. Alors que le Sénégal, champion en titre, affrontait la Gambie pour son entrée en lice à Yamoussoukro, les fans des Lions de la Teranga avaient pu célébrer l’ouverture du score de Pape Gueye après moins de cinq minutes.

Cependant, après trente minutes de jeu, un problème de diffusion au niveau du satellite a interrompu la retransmission de la rencontre depuis de longues minutes, et ce, dans le monde entier. La diffusion est, depuis, interrompue sur toutes les antennes. «Désolé, problème technique indépendant de notre volonté qui perturbe la diffusion sur nos antennes, nos équipes sont dessus pour rétablir au plus vite une liaison et transmission de qualité», a confirmé Florent Houzot, directeur des antennes de BeIN Sports France.