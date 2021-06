Droits TV : les offres des diffuseurs dévoilées

Ce vendredi se tient le conseil d'administration de la LFP. Au menu des réjouissances, les droits TV pour l'horizon 2021-2024. Et les négociations s'avèrent intenses entre tous les acteurs. Selon les informations de RMC Sport, deux offres se trouvent sur la table de Vincent Labrune. La première proposerait un package incluant Canal + et Amazon pour un coût total estimé à 663 millions d'euros. La proposition reposerait sur 250 millions d'euros d'Amazon (plus les coûts de production à 25 millions d'euros par an) pour huit matchs par journée de Ligue 1 et 9 millions d'euros par an pour huit matchs de Ligue 2.

De son côté, Canal + offrirait 332 millions d'euros pour deux matchs par journée de Ligue 1. La deuxième offre du duo Canal +/beIN Sports atteindrait les 595 millions d'euros plus 78 millions de variables, soit 673 millions d'euros potentiels. Canal proposerait dans ce cas précis 370 millions d'euros pour deux matchs par journée de Ligue 1. beIN ajouterait 165 millions d'euros plus 78 millions de bonus pour huit matchs par journée de Ligue 1. La balle se trouve désormais dans le camp de la LFP !