République Tchèque-Danemark : les compositions officielles

Au lendemain des qualifications de l'Espagne (1-1, 3 t.a.b à 1 face à la Suisse) et de l'Italie (2-1 face à la Belgique) pour les demi-finales de l'Euro, la République Tchèque et le Danemark s'affrontent au stade olympique de Bakou à l'occasion du troisième quart de finale. Le sélectionneur tchèque Jaroslav Silhavy peut compter sur deux renforts importants, Jan Boril étant de retour de suspension et le capitaine Vladimír Darida étant rétabli après son forfait face aux Pays-Bas. Antonin Barak, auteur d'un très bon match face aux Néerlandais conserve malgré tout sa place de titulaire. Le reste est classique avec un 4-2-3-1 au sein duquel le double-pivot Tomas Soucek, Tomas Holes sera encore à surveiller, tout comme le meilleur buteur de cette formation Patrik Schick.

La suite après cette publicité

L'offensif Kasper Hjulmand récupère également des joueurs, avec les retours de Daniel Wass et Yussuf Poulsen. Pourtant, il ne change pas l'équipe qui a fait exploser le Pays de Galles en huitième (4-0). La révélation de cet Euro au Danemark et joueur de l'UC Sampdoria, Mikkel Damsgaard, garde sa place dans le couloir gauche malgré un match plus discret au tour précédent. Kasper Dolberg est préféré à Poulsen.

Les compositions :

République Tchèque : Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Holes, Soucek - Masopust, Barak, Sevcík - Schick

Danemark : Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger, Delaney, Höjbjerg, Maehle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

République Tchèque - Danemark : jusqu’à 200€ OFFERTS en paris gratuits sur votre 1er dépôt. La victoire du Danemark peut vous rapporter 215€. Créez votre compte Winamax aujourd'hui pour profiter de cette offre.