John Textor quitte Crystal Palace !

En grande difficulté financière du côté de l’Olympique Lyonnais, la situation de l’Eagle Football Holding de John Textor vient de connaître une brutale évolution. Selon Sky Sport News, l’entrepreneur américain a vendu les parts qu’il possédait au sein de Crystal Palace à la firme d’investissement SportsBank. Le président de l’Olympique Lyonnais possédait 45% des parts des Eagles, au même titre que l’Olympique Lyonnais, Botafogo et le RWD Molenbeek.

La suite après cette publicité

SportsBank a précisé dans un communiqué que la firme avait l’intention de réaliser un important investissement financier et managérial au sein même du groupe Eagle, qui s’illustre dans un premier temps par ce rachat des parts de Crystal Palace. Cet investissement avait déjà été évoqué il y a plusieurs semaines, et arrive à un moment où l’Olympique Lyonnais est sous le coup de sanctions très restrictives de la part de la DNCG. De quoi redonner sûrement plus de latitude financière à Eagle Football Group.