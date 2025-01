PSG : la terrible statistique de Donnarumma

Le PSG, opposé à Lens aujourd’hui, est mené 1-0 après un but de l’attaquant lensois M’Bala Nzola. Malgré leurs efforts, les Parisiens peinent à trouver la faille face à une défense solide des Sang et Or.

Gianluigi Donnarumma, de son côté, continue de montrer des signes d’inconstance. Statsdufoot rappel que le gardien parisien a encaissé au moins un but dans 10 de ses 12 derniers matchs de Ligue 1, confirmant les difficultés défensives de son équipe cette saison.