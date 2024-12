Naples : Antonio Conte va perdre l’un de ses joueurs

Mario Rui s’apprête à résilier son contrat avec le Napoli. Le latéral portugais, qui évolue du côté de Naples depuis 2018, n’a toujours pas disputé le moindre match cette saison et devrait quitter le club du sud de l’Italie après sept ans de bons et loyaux services sous le maillot bleu et blanc. D’après Relevo, le joueur de 33 ans devrait même officialiser la nouvelle dans les prochains jours.

Écarté par Antonio Conte en début de saison, le Portugais n’avait pas pu quitter le club napolitain cet été et va donc abréger son contrat qui courrait pourtant jusqu’en 2026. Le solide latéral, passé par Valence, Benfica ou encore la Roma avant d’arriver chez les Partenopei ne devrait pas manquer de sollicitations après l’annonce de la résiliation de son contrat avec les pensionnaires du stade Diego Armando Maradona.