Le Bayern Munich reconnaît avoir eu des contacts pour CR7 !

La fin du mercato estival se rapproche inexorablement et Cristiano Ronaldo reste, pour l'heure, un joueur de Manchester United. A la recherche d'un nouveau club, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le quintuple Ballon d'Or a multiplié les contacts mais n'a, jusqu'à présent, pas trouver chaussure à son pied. Dans un entretien accordé à Sky Sport, Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich, a d'ailleurs reconnu avoir eu des contacts pour une possible arrivée de l'ancien joueur de la Juve et du Real.

«Oui, nous avons parlé», a ainsi déclaré le dirigeant munichois, reconnaissant avoir discuté cet été avec Jorge Mendes à propos de Cristiano Ronaldo mais précisant cependant ne pas s'être directement entretenu avec la star de Manchester United. Pour conclure, Salihamidzic a également assuré que la formation bavaroise n'avait aucune intention de recruter le Portugais. «Pour nous, il n'en était pas question, parce que nous avons fait d'autres choses et que nous avions auparavant organisé notre attaque de telle sorte qu'elle était bouclée.»