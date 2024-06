Qualifs CdM 2026 : le Cameroun s’impose facilement face au Cap-Vert

Éliminés en huitièmes de finale de la CAN en janvier, les Camerounais ont à cœur de se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Pour cela, ils recevaient aujourd’hui le Cap-Vert dans une rencontre qu’ils se sont vite rendue facile. Michael Ngadeu a ouvert les hostilités avec une tête sur corner (1-0, 13e). Peu de temps après, Vincent Aboubakar a commencé son show. L’inaltérable attaquant camerounais a inscrit un doublé (2-0, 25e), dont un but sur penalty (3-1, 44e). L’ancien joueur de Lorient et de Porto n’était pas à la fête cette saison, que ce soit en club ou avec le Cameroun, mais il a prouvé cet après-midi que sa sélection pouvait encore compter sur lui.

Entre-temps, Jamiro Monteiro avait réduit le score pour le Cap-Vert (2-1, 37e). Mais, de nouveau de la tête, les Capverdiens se sont fait surprendre par Nouhou (4-1, 54e). Avec cette victoire, le Cameroun conserve sa place de leader du groupe D de ces éliminatoires. Marc Brys réussi ses débuts malgré les réticences de son président de fédération Samuel Eto’o. Favoris de leur groupe, les Lions indomptables écartent un adversaire direct. Les Capverdiens n’avaient jusqu’ici pas perdu de match.