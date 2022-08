Ukraine : le match entre Rhuk Lviv et Metalist Kharkiv suspendu par des alertes de raids aériens

Le championnat ukrainien a repris symboliquement ce mardi malgré le conflit et l'invasion russe en Ukraine. A 14 h, le coup d'envoi a été lancé pour le match entre Rhuk Lviv et Metalist Kharkiv. Cette rencontre a été interrompue à trois reprises après trois alertes de raids aériens comme le rapporte Tribuna. Lors de la première interruption, les joueurs ont dû se rendre dans un bunker pendant près d'une heure.

La suite après cette publicité

La seconde pause a durée plus d'une heure. Le match n'est toujours pas annoncé comme arrêté. Pour le moment, le match est toujours suspendu. Le Metalist gagne par deux buts à un. Un premier match un peu plus tôt dans la journée (12 h) entre le FK Minaj et le FK Lviv à quant à lui été reporté.