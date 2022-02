FC Barcelone : comment Gerard Piqué a poussé pour mettre Lionel Messi dehors

Une victoire, face au Real Madrid qui plus est, est toujours une excellente nouvelle. Mais nul doute que Lionel Messi n'est pas totalement satisfait du déroulement de la soirée de mardi. Sans pour autant être mauvais, la star argentine n'a pas été au niveau attendu, et a raté bon nombre de choses lorsqu'elle a eu le cuir entre les pieds face au Real Madrid. Le natif de Rosario a déçu et il est ainsi vivement critiqué, tant en France qu'en Espagne.

Etait-ce vraiment une bonne idée pour le PSG de le recruter ? C'est une question que se pose beaucoup de monde en ce moment, même si le principal concerné aura encore des opportunités pour prouver que les Parisiens ont bien fait de miser gros sur lui. Et dans El Pais, on apprend plus de détails sur son départ pour le moins tumultueux du Barça l'été dernier.

Messi et Piqué ne pouvaient plus se voir

Le média nous apprend notamment que Gerard Piqué a eu un rôle énorme à jouer dans cette histoire. Le défenseur catalan a notamment parlé avec Joan Laporta pour lui dire que la solution aux problèmes financiers du club passait par le départ de l'Argentin. « Sans Leo, cette histoire de fair-play financier est réglée », aurait-il suggéré au président du FC Barcelone.

Ce dernier a-t-il vraiment écouté les conseils du numéro 3 barcelonais, ou avait-il déjà pris sa décision avant ? On ne le saura pas, mais au vu des informations récentes publiées en Catalogne, tout ceci ne nous surprend pas. Divers publications affirmaient ainsi que les relations entre Piqué et Messi, qui se connaissent depuis les équipes de jeunes du club, s'étaient considérablement dégradées, notamment parce que le défenseur avait négocié sa baisse de salaire individuellement et non collectivement comme le voulaient l'Argentin et d'autres cadres du vestiaire. Ambiance...