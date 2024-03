Maroc : les confidences de Walid Regragui sur Brahim Diaz

Brahim Diaz est officiellement un international marocain. Convoité par l’Espagne, le milieu du Real Madrid a finalement décidé d’opter pour les Lions de l’Atlas est figure dans la dernière liste. Il va disputer son premier match ce vendredi soir face à l’Angola, en amical. En attendant, ce jeudi soir, Walid Regragui était en conférence de presse et a évidemment été interrogé sur l’arrivée du joueur de 24 ans. Et s’il a fait quelques confidences, il a d’abord commencé par remettre en place un journaliste qui nommait le Madrilène en utilisant uniquement Diaz. «C’est Brahim, Brahim pas Diaz. Brahim Abdelkader. Et à la rigueur, tu mets Diaz après. Donc Brahim Abdelkader Diaz», a-t-il lancé avant d’enchaîner.

«Brahim me donne plusieurs options. Ça sera pas évident pour lui demain, faudra être patient. Il doit s’habituer, prendre ses repères. On est content d’avoir un joueur de ce niveau. Nous avons travaillé durant un an et demi sur le dossier Diaz. Ce n’était pas facile et le timing a joué en notre faveur. On avait sa parole lors de son transfert à Madrid après notre déplacement à Milan. C’est un grand joueur, nous sommes heureux. On doit le féliciter car il a choisi le Maroc alors que l’Espagne l’avait appelé. Il n’est pas venu après le Mondial, mais après la CAN 2023 et après une compétition que nous avons loupé» Voila qui est plus clair.