Euro 2024 : la Tchéquie annonce sa liste de 26 joueurs

On approche des dernières listes. Ce mardi, c’est au tour de la Tchéquie d’annoncer l’identité des 26 joueurs qui disputeront l’Euro 2024. Le sélectionneur Ivan Hasek a misé évidemment sur son trio du Bayer Leverkusen avec Matej Kovar, Adam Hlozek et Patrik Schick mais aussi son duo de West Ham avec Vladimir Coufal et Tomas Soucek.

La suite après cette publicité

D’autres cadres comme Tomas Holes, David Jurásek, Antonin Barak ou encore Lukas Provod sont de la partie. À noter que 15 des 26 joueurs choisis évoluent au pays. Tous dans les trois principaux clubs, le Sparta Prague, le Slavia Prague et le Viktoria Plzen. La Tchéquie est dans le groupe F avec le Portugal, la Turquie et la Géorgie.

La liste des 26 joueurs tchèques

Gardiens : Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Jindrich Stanek (Slavia Prague) et Vitezslav Jaros (Sturm Graz)

La suite après cette publicité

Défenseurs : Ladislav Krejci (Sparta Prague), Martin Vitik (Sparta Prague), Robin Hranac (Viktoria Plzeň), Tomas Vlcek (Slavia Prague), Vladimír Coufal (West Ham), David Doudera (Slavia Prague), David Jurásek (Hoffenheim), Tomas Holes (Slavia Prague) et David Zima (Slavia Prague)

Milieus : Tomas Soucek (West Ham), Antonin Barak (Fiorentina), Michal Sadilek (Twente), Lukas Provod (Slavia Prague), Pavel Sulc (Viktoria Plzeň), Matej Jurasek (Slavia Prague), Vaclav Cerny (Wolfsburg), Lukas Cerv (Viktoria Plzen) et Ondrej Lingr (Feyenoord Rotterdam)

La suite après cette publicité

Attaquants : Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Tomas Chory (Viktoria Plzeň), Adam Hlozek (Bayer Leverkusen), Mojmir Chytil (Slavia Prague) et Jan Kuchta (Sparta Prague)