Qualifs Euro 2024 : la Belgique avec De Bruyne, Courtois, Openda et Doku

Au tour de la Belgique de faire l’annonce de sa liste pour les deux matchs comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024. Pour affronter l’Autriche le 17 juin à domicile et l’Estonie le 20 juin à Tallinn, Domenico Tedesco a fait appel à 24 éléments parmi lesquels Kevin de Bruyne et Thibaut Courtois.

Le sélectionneur convoque également quelques éléments de Ligue 1, à l’image du Lensois Loïs Openda, des Rennais Arthur Theate et Jérémy Doku, et le Strasbourgeois Matz Sels. Trossard et Onana sont eux blessés, tandis que certains jeunes ont été laissés à disposition des Espoirs comme De Ketelaere ou encore Lavia afin qu’ils disputent l’Euro de la catégorie.

