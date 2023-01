Aston Villa : Morgan Sanson proche d’un retour à Montpellier ?

La suite après cette publicité

Retour aux sources pour Morgan Sanson ? Révélé du côté de Montpellier, le milieu de terrain de 28 ans pourrait de nouveau porter le maillot du MHSC, selon L’Équipe. Pas dans son élément du côté d’Aston Villa, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille pourrait plier bagage. La direction montpelliéraine travaillerait sur un prêt, sans option d’achat, jusqu’à la fin de la saison après une prise en charge du salaire importante d’Aston Villa.

Si rien n’est signé pour l’instant et qu’une option d’achat n’est pas à exclure finalement, la possibilité de revoir Sanson avec ses anciennes couleurs est de plus en plus proche. Le Français a évolué avec le club héraultais de 2013 à 2017 avant de s’envoler pour l’OM. Depuis son arrivée en Angleterre, le natif de Saint-Doulchard n’a jamais réussi à s’imposer avec les Villans.

