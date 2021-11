Aston Villa : Morgan Sanson voit enfin le bout du tunnel

La suite après cette publicité

Victoire impérative. Ce week-end, Aston Villa, 15e, se déplace sur la pelouse de Southampton, 14e, pour le compte de la 11e journée de Premier League. Un match très important pour les Villans face à un concurrent direct. Et pour l'occasion, l'écurie de Birmingham pourra compter sur Morgan Sanson (26 ans). Victime de pépins à répétition ces derniers mois, le milieu de terrain, qui n'a joué que 10 matches toutes compétitions confondues depuis qu'il évolue outre Manche, fait en effet partie du groupe de 21 joueurs convoqués par Dean Smith pour ce périlleux et primordial déplacement. Une délivrance pour le Frenchy.

Le natif de Saint-Doulchard, arrivé en janvier en provenance de l'Olympique de Marseille pour environ 15 M€, n'a en effet plus foulé un terrain de PL depuis le 4 avril. Touché assez sérieusement à un genou, l'ancien Marseillais a raté plusieurs semaines de compétition ainsi que la préparation estivale. Et alors qu'il semblait remis, le n° 8, que les supporters du club attendent avec impatience, a subi une nouvelle lésion musculaire aux ischio-jambiers lors de sa première apparition de la saison, en Carabao Cup, contre Chelsea (1-1, 22 septembre). Au grand dam de son manager à l'époque.

Une opportunité en or

«Quand il est arrivé au club, nous étions très bien alors ça été difficile pour lui. Puis il s'est blessé au genou. Quand tu rates la préparation estivale, c'est difficile et il a dû travailler extrêmement dur. C'est frustrant pour lui parce qu'il a ensuite senti un pincement aux ischio-jambiers et il était terriblement déçu, mais le lendemain, lorsqu'il a compris que ce n'était pas grave et pas aussi sérieux qu'il le pensait, il est revenu plein de peps et de joie à l'entraînement», confiait-il au moment de cette nouvelle tuile en conférence de presse.

Désormais remis de ses pépins, il fait désormais face à un défi de taille : prouver qu'il peut s'imposer durablement à Villa Park. «Il avait joué 40 magnifiques minutes contre Chelsea et avait montré ce que nous n'avions pas vu depuis longtemps à cause de sa blessure et ce pourquoi nous l'avons fait signer. C'est vraiment un top joueur», expliquait Smith. La blessure du Brésilien Douglas Luiz (23 ans), incontournable dans l'entrejeu cette saison, lui offre opportunité d'avoir du temps de jeu contre les Saints dès ce vendredi. À Sanson de la saisir pour enfin «sortir de l'ombre» comme l'espère le Birmingham Mail.