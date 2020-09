La fortune dépensée par Manchester City pour ses défenseurs

C'est un marronnier entretenu par Pep Guardiola lui-même. Visiblement, l'entraîneur espagnol n'a que faire des critiques sur sa propension à recruter des défenseurs très chers à tour de bras, année après année. Comme si un nouveau nom pouvait colmater à lui seul les failles défensives de Manchester City. Une chose est certaine, regarder les sommes dépensées donne le tournis. Avec l'officialisation du transfert du Portugais Ruben Dias en provenance de Benfica, les Citizens ont donc déboursé cet été 115 M€ pour une nouvelle charnière. En effet, Nathan Aké a débarqué quelques semaines plus tôt en provenance de Bournemouth contre un chèque de 45 M€. Une folie dépensière d'autant plus grande en ces temps de crise sanitaire et économique qui freine le mercato de tant de clubs.

Ruben Dias bat au passage le record du défenseur le plus cher acheté par Manchester City (68 M€+ 3,6 M€ de bonus), devant Aymeric Laporte et les 65 M€ payés à l'Athletic Bilbao en janvier 2018. Avant eux, il y a eu Eliaquim Mangala (53 M€, alors défenseur le plus cher au monde), Nicolas Otamendi (44 M€, qui a été vendu à Benfica dans la foulée du transfert de Ruben Dias), John Stones (56 M€), Kyle Walker (51 M€, capable de jouer latéral droit ou axial droit) ou encore Benjamin Mendy (57,5 M€) et João Cancelo (65 M€) si l'on élargit aux purs latéraux. Depuis 2014, Manchester City a claqué plus de 330 M€ pour des défenseurs centraux.

Une vaine stratégie ?

Une somme folle dont on cherche la trace sur le terrain, encore plus après des déroutes comme celle subie dimanche à domicile face Leicester (défaite 5-2). Walker, Aké et Mendy ont été mis au supplice par l'éternel Jamie Vardy et on se demande quel défenseur peut se sentir incontournable à l'heure actuelle en dehors d'Aymeric Laporte, malheureusement trop souvent indisponible. Ruben Dias sera-t-il celui qui stabilisera la défense mancunienne ? On peut en douter, tant le style ultra-offensif instauré par Guardiola à son équipe pénalise les défenseurs.

La volonté de presser haut et rapidement se retourne contre la ligne défensive. Quand l'adversaire parvient à sortir la balle proprement, il se retrouve dans des conditions idéales d'attaque, avec beaucoup de un contre un à jouer. Le niveau de la Premier League augmentant toujours, avec des joueurs talentueux en attaque dans quasiment tous les clubs, l'arrière-garde est souvent livrée à elle-même, et ce, malgré le recrutement de Rodri (pour 70 M€ l'été dernier). Ruben Dias ne soignera donc pas forcément les maux citizens, même à 68 M€.