OL : comment faire sans Lucas Paqueta ?

Jour de conférence de presse à Lyon, à deux jours du derby contre l'AS Saint-Etienne. L'occasion pour Tino Kadewere et Rudi Garcia d'évoquer un joueur qui manquera aux Lyonnais ce dimanche : Lucas Paqueta. Arrivé cet été à Lyon, le milieu brésilien de 23 ans éblouit. Suspendu, il manquera dans le Forez. Rudi Garcia va devoir trouver d'autres solutions dans l'entrejeu, alors qu'Houssem Aouar - touché aux ischios - est annoncé incertain par le coach rhodanien. «On verra si on a Houssem ou pas. Ça peut ne rien changer. Mais il ne faut pas réduire les bonnes performances de l'équipe à la seule arrivée de Lucas. Même si je suis très très content de l'avoir. Il amène autre chose à l'équipe : il fait du bien de par son pied gauche, sa technique, sa combativité... Il va falloir trouver d'autres solutions. Mais j'ai entièrement confiance en son remplaçant,» a expliqué le coach de l'OL.

Si Houssem Aouar semble juste, Garcia a d'autres options. Et c'est Tino Kadewere, également présent devant la presse ce vendredi, qui a soumis quelques pistes, après avoir vanté les mérites de son coéquipier. «Paqueta est un joueur intelligent, super avec la balle, super sans la balle. Il aide beaucoup, devant ou derrière. Il ne sera pas là dimanche, à cause de sa suspension, mais on a d'autres supers joueurs qui peuvent jouer un rôle. Bruno, Maxence... Ils peuvent s'adapter et faire le boulot quand Lucas n'est pas là. Il va nous manquer, son pied gauche est dangereux, il est techniquement impeccable». Avant la défaite de mercredi face à Metz, Lucas Paqueta n'avait jamais perdu sous le maillot lyonnais. Il restait sur 10 victoires et 3 nuls.