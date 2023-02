AC Milan : Zlatan Ibrahimovic tacle Rafael Leão

La suite après cette publicité

Zlatan Ibrahimovic a réalisé un énième come-back ce dimanche lors de la victoire de l’AC Milan face à l’Atalanta (2-0). Absent des terrains depuis neuf mois, le géant suédois a pu enfin refouler la pelouse pendant un quart d’heure. Après la rencontre, l’ancien joueur du PSG n’a pas caché son ambition de rejouer régulièrement avec les Rossoneri. L’avant-centre de 41 ans a également commenté le dossier Rafael Leão, en pleine négociation pour prolonger son contrat.

« Je veux me battre avec mes coéquipiers et jouer, sinon je ne resterais pas », a-t-il avoué aux micros de Sky Sports et DAZN. « Je ne suis pas là pour jouer seulement les 5-6 dernières minutes, ça signifierait que c’est terminé. Si c’est comme ça, je préfère rester à la maison. (À propos de Leão) J’ai déjà baissé mon salaire pour lui donner. Je joue gratuitement. Il veut aussi ma maison ? ».

