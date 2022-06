Roberto Mancini sur la short-list du PSG !

La suite après cette publicité

Une nouvelle ère. Après une année décevante et loin des attentes de la direction, le Paris Saint-Germain veut tout changer ou presque. Leonardo a été remercié dès la fin de la saison. Luis Campos devrait arriver pour apporter son expertise et donner un nouvel élan au club de la capitale. Du côté des joueurs, les pensionnaires du Parc des Prince ont remporté le gros match du mercato en réussissant à faire prolonger Kylian Mbappé jusqu'en 2025. Ce, alors que tous les voyants étaient au vert pour signer au Real Madrid. Un adversaire qui semble toutefois avoir l'avantage sur le dossier Aurélien Tchouaméni, l'autre priorité des Parisiens.

Parallèlement au mercato, les champions de France 2022 doivent répondre très rapidement à une question essentielle : qui sera sur le banc la saison prochaine ? En fin de contrat en 2023, Mauricio Pochettino est annoncé partant depuis des mois et des mois. Mais l'Argentin est officiellement toujours à la tête de l'équipe fanion du PSG. Recalé par Manchester United, qui a préféré miser sur Erik ten Hag, Pochettino conserve des chances de rester à Paris. Il a de bonnes relations avec Kylian Mbappé, qui est écouté par sa direction. De plus, Paris n'exclurait pas de le laisser en place si le dossier du futur coach n'était pas concluant.

Mancini veut retrouver un club

L'Equipe révélait même il y a quelques jours que les dirigeants parisiens le maintiendraient cette année et viseraient ensuite Pep Guardiola pour 2023. Le coach de Manchester City est l'un des entraîneurs qui plaisent aux Qataris. Des Qataris qui rêvent aujourd'hui de Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid il y a un an, le Français a été approché. Il serait la grande priorité du PSG. Mais à l'heure actuelle, il a semble-t-il décliné l'invitation. Les Franciliens suivraient également Thiago Motta, ancien joueur de la maison, Christophe Galtier, proche de Luis Campos, Ruben Amorim et Sérgio Conceição. Ce vendredi, un autre nom est sorti du chapeau.

Il Messaggero révèle que Roberto Mancini intéresserait le Paris Saint-Germain. À la tête de l'équipe nationale italienne, le sélectionneur de 57 ans, passé par Manchester City et l'Inter Milan notamment, est encore sous contrat pour 4 ans, malgré la non-qualification pour le Mondial 2022. Mais le média italien explique qu'il pourrait quitter son poste après les quatre matches de Ligue des Nations puisqu'il se lasserait et souhaiterait être à nouveau dans un club. «Travailler au quotidien me manque», a-t-il avoué récemment. Si jamais il se lançait, le club français aurait une carte à jouer avec un homme qui connaît certains éléments de l'effectif comme Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma. Attention toutefois, car Galatasaray est aussi sur le coup.