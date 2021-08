Reims-PSG : les notes du match

En clôture de la quatrième journée de Ligue 1, le Stade de Reims recevait le Paris Saint-Germain à Auguste Delaune. Toujours à la recherche de leur premier succès de la saison (trois résultats nuls), les hommes d'Oscar Garcia rêvaient de faire chuter l'ogre parisien. De son côté, le PSG qui a remporté ses trois premiers matchs, voulait enchaîner avant la trêve internationale. Pour cette affiche de 20h45, Oscar Garcia alignait un 3-4-3 avec le trio Kebbal, Touré, Mbuku en attaque. Mauricio Pochettino optait pour un 4-3-3 et laissait Lionel Messi sur le banc au coup d'envoi. Courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé démarrait la rencontre titulaire. Les Parisiens ne tardaient pas à lancer les hostilités et ouvraient le score au quart d'heure de jeu.

Décalé sur la droite, Di Maria distillait un bon centre pour Mbappé qui ajustait Rajkovic de la tête (0-1, 15e). Après ce but, les vingt-deux acteurs se distinguaient par beaucoup d'approximations notamment sur le plan technique. Au retour des vestiaires, le Stade de Reims pensait égaliser par Munetsi, mais le but était logiquement refusé par la VAR pour une position de hors-jeu (54e). Neuf minutes plus tard, les hommes de Pochettino réalisaient le break. Gueye décalait Hakimi sur la droite qui centrait pour Mbappé qui poussait le ballon au fond des filets (0-2, 63e). Quelques secondes après ce deuxième but, Lionel Messi effectuait ses grands débuts sous le maillot parisien (66e). Sur un fauteuil avec ses deux buts d'avance, le club parisien déroulait en fin de match. Avec ce quatrième succès de la saison, le PSG reprenait les commandes de la Ligue 1.

L'homme du match : Mbappé (7) : le natif de Bondy a réalisé une performance remarquée. Il a été l'auteur de la première situation dangereuse de la rencontre, mais a manqué de précision (10e). Sa deuxième occasion a été la bonne, puisqu'il a converti un centre de Di Maria d'une très belle tête. Moins en vue en seconde mi-temps, l'international français a fait parler sa vitesse et s'est même offert un doublé à l'heure de jeu. Une partition réussie.

Stade de Reims

Touré (5,5) : il a tenté d’apporter des solutions dans la profondeur sur du jeu long, comme en début de match même s’il est finalement signalé en position de hors-jeu (8e). Bien servi par Kebbal, il met trop de puissance dans sa frappe qui passe au-dessus (13e). À la réception du centre de Foket, sa tête amène le but de Munetsi, finalement refusé pour un hors-jeu (54e). Remplacé par Ekitiké (81e) .

Kebbal (4) : très remuant sur son côté, sa passe pour Touré aurait pu amener l’ouverture du score pour Reims, mais ce dernier ratait le cadre (13e). Même chose côté gauche, où il feinte Hakimi dans un premier temps, avant de centrer, mais aucun rémois était à la réception (40e). Il a été plus discret en seconde mi-temps, même si son équipe a réussi à se montrer un peu plus dangereuse. Remplacé par Flips (76e) .

Lopy (5) : il a eu une grosse activité au milieu de terrain, il est d’ailleurs celui qui avait touché le plus de ballons à la mi-temps du côté de Reims (43). S’il a été l’auteur de 11 récupérations de balle, il a en a également perdu 7. Sa frappe contrée par Marquinhos a forcé Navas à se déployer (61e). Remplacé par Van Bergen (70e) , qui a apporté de la percussion sur le côté droit, notamment en toute fin de match sur son rush qui s’est terminé par une bonne frappe, repoussée par Navas (96e).

Cassamá (4) : il est l’auteur de la plus grosse occasion rémoise de la première mi-temps. Il profite d’un dégagement raté de Gueye pour tirer sans élan, Navas semblait battu, mais c’est finalement l’équerre qui sort le ballon (41e). Remplacé par Locko (5) à la 45e minute, qui s’est positionné sur le côté gauche de la défense du Stade de Reims. Il laisse filer Hakimi sur le deuxième but parisien, qui peut centrer pour Mbappé (63e). Mis à part cette action, il a fait une bonne rentrée, apportant beaucoup d’envie, ce qui lui a permis d’intercepter des ballons pour se projeter en contre.

Munetsi (5) : sa passe, interceptée par Wijnaldum, aurait pu amener le deuxième but de Paris, mais le néerlandais tergiversait trop et sa frappe était finalement contrée (19e). Malgré la pression mise par le PSG, il a été plutôt adroit dans la relance (92 % de passes réussies). Il pensait avoir égalisé pour son équipe, mais son but est finalement refusé pour une position de hors-jeu (54e).

Foket (3,5) : il est l’auteur du très bon centre pour Touré, qui amène par la suite le but de Munetsi, refusé après intervention de l’assistance vidéo pour un hors-jeu (54e). Il n’a pas réellement été inquiété défensivement dans son duel avec Neymar, le Brésilien ayant été très discret ce soir. Offensivement, il était difficile pour lui de se projeter vers l'avant car son équipe avait du mal à conserver le ballon.

Faes (4) : positionné dans l’axe de la défense du Stade de Reims, il a semblé être le défenseur rémois le moins en difficulté. Il n’a pas effectué de grosse erreur de relance et il a remporté la plupart de ses duels aériens. Comme Abdelhamid, il a été imprécis dans ses transmissions (78 % de passes réussies).

Abdelhamid (4) : sa mauvaise relance aurait pu coûter cher à Reims dès les premières minutes du match, mais Mbappé manquait finalement le cadre (10e). Il laisse trop d’espace à Di Maria, qui peut centrer pour Mbappé et ouvrir le score pour le PSG (15e). Il a su compenser son manque de vitesse par de bonnes anticipations sur quelques situations. Il a parfois perdu des ballons en essayant de repartir de derrière, mais peu de solutions s’offraient à lui (13 ballons perdus).

Gravillon (3) : il est pris par l’appel de Mbappé qui arrive lancé dans son dos pour reprendre le centre de Di Maria et ouvrir le score (15e). Même scénario en seconde mi-temps, il oublie l’international français qui est à la réception d’une passe d’Hakimi et qui inscrit le deuxième but des Parisiens (63e). Tout le long du match, il a eu du mal à suivre les déplacements de Mbappé qui l’ont mis en difficulté.

Rajkovic (4) : il ne peut pas intervenir sur la tête de Mbappé qui amène le premier but du PSG (15e). Même si les Parisiens ont largement dominé, il n’a pas eu à s’employer lors de la première mi-temps. Lors du second acte, il ne peut une nouvelle fois pas empêcher l’attaquant parisien d’inscrire un doublé (63e). Il a eu un seul arrêt à effectuer, puisque Paris a cadré seulement trois frappes, qui ont amené deux buts.

PSG

Navas (5) : le portier parisien n'a quasiment rien eu à faire dans cette partie. Il repoussait une tête de Touré, avant un but de Munetsi, mais le Rémois était signalé hors-jeu (52e). Il a notamment réalisé trois arrêts en seconde période (55e, 70e, 90e+5).

Hakimi (5) : après trois premiers matches intéressants en Ligue 1, Achraf Hakimi a été beaucoup moins en vue lors de ce déplacement à Reims. Alors qu'il n'a rien eu à faire défensivement, ses choix offensifs n'ont pas été convaincants. Il a parfois eu tendance à oublier ses partenaires, mais a délivré une passe décisive pour Mbappé.

Kehrer (5,5) : aligné aux côtés de Marquinhos, l'Allemand a vécu une soirée assez tranquille. Lorsqu'il a été sollicité, il a montré une assurance et était bien en place dans cette charnière.

Marquinhos (6) : leader de cette défense centrale, le Brésilien n'a pas eu grand-chose à faire pour ce déplacement à Reims. Juste techniquement, il s'est montré vigilant et a réalisé quatre interventions aériennes.

Diallo (4) : la soirée aura été plus compliquée pour lui. Alors que le Stade de Reims a beaucoup tenté de passer par son côté lors des contre-attaques, il n'a pas montré beaucoup d'assurance et a réalisé quelques erreurs de relance. Une partition assez difficile. Remplacé par Kimpembe (75e), qui s'est montré plus solide.

Wijnaldum (4) : le Néerlandais a été en difficulté. Presque invisible dans cette partie, il n'a pas réussi à faire des différences offensivement et a notamment été fautif en perdant un ballon à l'origine du but concédé, puis annulé par le VAR. Remplacé par Herrera (66e), qui n'a pas touché beaucoup de ballons.

Gueye (5,5) : peu en vue en première période, il a offert une belle frappe à Cassama après un mauvais dégagement (40e). En seconde période, il a pu beaucoup plus s'exprimer et a notamment délivré une passe clé pour Hakimi qui a amené au but de Mbappé. Une prestation en demi-teinte, où il aura eu quelques coups d'éclats.

Verratti (6,5) : beaucoup de récupération haute dans son début de match. L'Italien a touché 108 ballons (soit mieux que tous les autres acteurs de la partie) et a beaucoup tenté de trouvé son trio d'attaque. Une bonne prestation de la part du milieu de terrain parisien. Remplacé par Paredes (75e), qui a rapidement écopé d'un carton jaune pour une faute dangereuse sur Munetsi.

Neymar (3) : le Brésilien a vécu une partie difficile pour son retour au PSG. Sans solution, Neymar n'a pas pu faire la différence et a perdu 6 ballons ce dimanche. Il n'a même pas armé la moindre frappe pendant ses 66 minutes jouées et a été beaucoup plus timide qu'à son habitude. Remplacé par Messi (66e), qui a pu faire ses premières foulées, devant le public d'Auguste Delaune fou de joie.

