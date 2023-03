Neymar a fait une proposition osée à une star d’OnlyFans

La suite après cette publicité

La vie de Neymar est décidément riche en émotions. Sur le terrain, le crack brésilien du Paris Saint-Germain a vécu une nouvelle déception en se blessant à la cheville. Ce qui l’empêchera d’être disponible pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Mais sa vie prouvée fait également beaucoup parler.

Et aujourd’hui, c’est une star du réseau social OnlyFans, l’ancienne volleyeuse et soeur jumelle de Keyt Alves, Key Alves, qui a fait une révélation sur l’Auriverde. « Tu sais ce qu’il a dit ? Qu’il pouvait faire l’amour avec nous deux (elle et sa soeur). Ç’a été son erreur. S’il m’avait envoyé un message, je serais déjà là-bas, à Paris. Il s’est trompé sur nous », a-t-elle déclaré, dans des propos relayés par Deportes Cuatro.

À lire

L’avocate d’Achraf Hakimi réagit aux accusations de viol