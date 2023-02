Vidéo : l’AS Monaco se fait chambrer par Twitter après son élimination

La suite après cette publicité

L’AS Monaco a été éliminée aux tirs au but par le Bayer Leverkusen. Pourtant, les Monégasques avaient gagné leur match aller à l’extérieur. L’ASM est donc évincée de toutes ses compétitions à élimination directe. Les deux fois à domicile, les deux fois au tirs au but, contre Rodez et Leverkusen. Sur les réseaux sociaux, le club du Rocher subit les foudres de ses supporters, et de ses détracteurs.

