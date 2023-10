Serie A : l’Udinese sauve le point du nul face au Genoa

Suite de la 7e journée de Serie A. Après le carton plein de Bologne contre la lanterne rouge Empoli (3-0) en début d’après-midi, le Genoa se déplaçait sur la pelouse de l’Udinese. Une semaine après leur victoire séduisante et ô combien importante face à l’AS Rome, les hommes d’Alberto Gilardino espéraient confirmer leur forme actuelle face à une équipe de l’Udinese à la recherche de sa première victoire de la saison.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 18 7 16 6 0 1 19 3 2 Milan 18 7 7 6 0 1 15 8 3 Naples 14 7 10 4 2 1 16 6 4 Juventus 14 7 6 4 2 1 12 6 5 Atalanta 13 7 6 4 1 2 11 5 6 Fiorentina 11 6 2 3 2 1 12 10 7 Lecce 11 7 -1 3 2 2 8 9 8 Bologne 10 7 2 2 4 1 6 4 9 Frosinone 9 6 1 2 3 1 9 8 10 Sassuolo 9 6 -1 3 0 3 11 12 11 Torino 8 6 -1 2 2 2 6 7 12 Genoa 8 7 -1 2 2 3 10 11 13 Hellas 7 6 -2 2 1 3 4 6 14 Lazio 7 7 -3 2 1 4 7 10 15 Monza 6 6 -3 1 3 2 4 7 16 Rome 5 6 2 1 2 3 13 11 17 Udinese 4 7 -8 0 4 3 4 12 18 Salernitana 3 7 -10 0 3 4 4 14 19 Empoli 3 7 -15 1 0 6 1 16 20 Cagliari 2 6 -7 0 2 4 2 9 Voir le classement complet

Les Griffons ont débuté la rencontre du bon pied grâce à Albert Gudmundsson. Buteur face à la Louve le week-end dernier, l’attaquant génois a récidivé ce dimanche en ouvrant le score au quart d’heure de jeu (15e) avant que Lorenzo Lucca n’égalise moins de dix minutes plus tard. Avant la mi-temps, l’Islandais s’est offert un doublé pour redonner l’avantage à son équipe. Si le Genoa a longtemps pensé l’emporter, c’était sans compter sur le sursaut d’orgueil tardif des Friulani. Poussé à la faute dans le temps additionnel, le jeune Alan Matturo marquait contre son camp et permettait à l’Udinese d’accrocher le point du nul (2-2). Freiné dans sa lancée, le Genoa reste dans la deuxième partie de tableau tandis que l’Udinese ne compte plus qu’une unité d’avance sur le premier non-relégable, la Salernitana.