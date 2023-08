Sheffield Utd - Manchester City : les compositions officielles

Pour la 3ème journée de Premier League, Manchester City se déplace à Bramall Lane pour y affronter Sheffield United (suivez le live en direct sur FM). Les Cityzens peuvent déjà prendre la tête du championnat en cas de victoire en étant la seule équipe à 3 victoires en autant de matchs. Avec 2 succès pour le moment, les Skyblues ont vu tous leurs concurrents lâcher des points depuis le début de l’exercice 23/24. Pour gagner ces points, ils devront faire sans leur maître à jouer Kevin De Bruyne qui sera absent pendant plusieurs mois à cause d’une blessure à l’ischio-jambiers. Autre absence à noter, celle de Pep Guardiola sur le banc qui ratera tous les matchs jusqu’à la trêve internationale après s’être fait opéré du dos, il sera suppléé par Juanma Lillo son fidèle adjoint de retour dans le staff des Cityzens depuis l’été.

Début de saison plus difficile pour Sheffield qui a perdu lors des 2 premières rencontres de championnat contre Crystal Palace et Nottingham Forest. La saison s’annonce compliquée pour le promu qui avait déjà connu l’élite en 21/22. Les hommes de Paul Heckingbottom n’'ont d’ailleurs jamais marqué le moindre but contre les champions d’Europe en titre en 5 rencontres entre les deux formations. Tactiquement, les Cityzens joueront dans un 4-2-3-1 modulable avec une défense composée de Walker, Dias, Akanji et Gvardiol. Kovačić et Rodri au milieu derrière Bernardo, qui est de retour, Álvarez, Grealish et Haaland. Côté Sheffield, ce sera un 3-5-2 avec Egan entouré d’Ahmedhodzic et Robinson. Baldock et Osborn en pistons puis un milieu avec De Souza Costa, Hamer et Norwood. Le duo d’attaquant sera Traoré associé à Osula.

Les compositions d’équipes :

Sheffield Utd : Foderingham - Ahmedhodzic, Egan (cap.), Robinson - Osborn, Norwood, De Souza Costa, Hamer, Baldock - Traoré, Osula.

Manchester City : Ederson - Walker (cap.), Dias, Akanji, Gvardiol - Rodri, Kovačić - Bernardo, Álvarez, Grealish - Haaland.