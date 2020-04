FC Barcelone : Lionel Messi a lancé les grandes manœuvres pour le prochain mercato

En Catalogne, on annonce un mercato plutôt mouvementé, et ce alors que le FC Barcelone ne traverse pas forcément une situation idéale sur le plan financier. Pourtant, les différents médias catalans dévoilent, chaque jour, de nouvelles potentielles opérations. En plus de Neymar, qui revient incessamment depuis des mois déjà, et Lautaro Martinez, les noms de Matthijs de Ligt et de Tanguy Ndombele commencent eux aussi à se faire de plus insistants. Il faut également préciser que de nombreux joueurs sont candidats à un départ, à l'image d'Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, Nelson Semedo ou même Arthur Melo, ce qui devrait aider à renflouer un peu les caisses.

Autant dire que Josep Maria Bartomeu et ses équipes envisagent déjà un mercato galactique. Et à Barcelone, on le sait, les cadres du vestiaire ont un rôle important lorsqu'il s'agit de prendre des décisions sportives. Des joueurs comme Lionel Messi et Gerard Piqué ont par exemple longtemps fait pression sur leur direction pour que cette dernière rapatrie Neymar, à tel point que le défenseur catalan était même prêt à baisser son salaire pour aider. Et cet été, les poids lourds du vestiaire blaugrana vont aussi avoir leur rôle à jouer.

Le coup de fil décisif

Comme l'explique le quotidien AS, si Lautaro Martinez est convaincu de vouloir poursuivre sa carrière à Barcelone, c'est en grande partie grâce à Lionel Messi. En mars dernier, le numéro 10 du Barça a passé un coup de fil à son compatriote pour le convaincre de le rejoindre au Camp Nou. Et forcément, le joueur de l'Inter, qui entretenait déjà une bonne relation avec La Pulga, n'y a pas été insensible. Selon le média, ce coup de fil a définitivement convaincu Martinez que son avenir devait s'écrire en Catalogne.

Une information qui peut surprendre, puisqu'en Espagne, on affirmait que le sextuple Ballon d'Or poussait surtout pour un retour de Neymar. Quoi qu'il en soit, la balle est désormais dans le camp des dirigeants catalans, puisque s'ils ont le feu vert de l'attaquant, il faudra convaincre l'Inter. La clause libératoire de 111 millions d'euros est rédhibitoire pour les finances catalanes, et il faudra négocier avec les Lombards, avec cette possibilité d'un échange de joueurs qui revient depuis quelques semaines déjà dans les médias espagnols et transalpins. Si Messi s'est déjà mis au boulot, Josep Maria Bartomeu et Eric Abidal vont donc devoir en faire de même...