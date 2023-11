OL : plus personne n’arrive à comprendre Fabio Grosso !

L’italien et le français sont deux langues latines. Par définition, même s’ils sont bel et bien différents, ces deux langages entretiennent certaines similitudes qui permettent à une personne de se faire, plus ou moins, comprendre même si elle ne parle pas bien le français ou l’italien. Pourtant, la barrière de la langue n’est pas une difficulté pour Fabio Grosso. Le technicien italien, qui s’exprime dans un français plus que respectable, livre ainsi un discours que ses joueurs ne semblent pas forcément comprendre. Et alors que l’adage dit que le football est un langage universel, il est également difficile de comprendre les balbutiements tactiques de l’entraîneur rhodanien auprès des joueurs lyonnais, qui ne montrent aucun progrès depuis son retour à Lyon.

La suite après cette publicité

Battus une nouvelle fois à domicile contre Lille, les pensionnaires du Groupama Stadium n’ont pas su capitaliser sur leur victoire à Rennes avant la trêve internationale (0-1). Un revers qui porte le sceau de l’entraîneur de l’OL. Alors qu’il a encore chamboulé ses plans avant et pendant le match, Grosso ne convainc vraiment pas depuis son arrivée sur le banc des Gones. L’impression persiste : chaque composition d’équipe est différente chaque semaine et il n’y a donc plus aucune lecture viable pour déchiffrer les volontés tactiques de l’ancien latéral gauche. Pour se sauver et se maintenir dans l’élite, l’OL devra s’appuyer sur une colonne vertébrale fiable et qui ne change pas toutes les semaines. Un constat implacable mais Grosso ne semble pas mettre tous les ingrédients en place pour offrir cette stabilité.

À lire

OL : le discours alarmiste de Skelly Alvero

De la gestion des joueurs aux errements tactiques, Grosso est illisible

Sa gestion des joueurs a forcément de quoi interroger. Alors que Rayan Cherki est un remplaçant aux yeux de Grosso, le traitement qu’il réserve à son capitaine Alexandre Lacazette est étrange. Remplaçant à Rennes, l’ancien Gunner était de retour dans le onze ce dimanche soir. Finalement, alors que les Gones étaient menés de deux buts à la pause, le buteur de 32 ans a été remplacé par Mama Baldé, qui n’est plus que l’ombre de lui-même depuis son arrivée à Lyon. De plus, son langage corporel et ses changements tactiques durant les matches ont de quoi interloquer. Ce dimanche, il avait tenté de remettre Tino Kadewere, disparu des radars depuis plusieurs mois, sur le côté droit. Un échec cuisant. En seconde période, il a même fait rentrer Dejan Lovren à la place de l’attaquant zimbabwéen. Une tentative ratée de repasser dans un système à trois défenseurs. Devant son échec, l’ancien coach de Frosinone a encore changé de système en remplaçant Sinaly Diomandé, aux abois depuis le début de saison, par Diego Moreira.

La suite après cette publicité

L'OL est-il déjà condamné à la Ligue 2 ? OUI NON

Alors que l’OL a besoin de créer des certitudes, Fabio Grosso expérimente sans succès depuis qu’il est revenu dans la capitale des Gaules. Ce qui crée un manque de confiance et de symbiose criant entre les joueurs… A l’issue de cette nouvelle défaite face aux Nordistes, Jake O’Brien, l’un des joueurs qui joue le plus sous Grosso, a déclaré qu’il comprenait les choix de son entraîneur : «Oui, je comprends ce que veut faire le coach, je ne pense pas que ce soit le problème. Il faut qu’on se concentre et qu’on montre de la solidité pour se sortir de cette situation. Il y a encore beaucoup de chemin, on doit continuer, même si c’est frustrant aujourd’hui.» Même s’il jouit encore d’une cote assez importante auprès du public lyonnais par son passé de joueur entre Rhône et Saône, l’épreuve qu’il a vécue à Marseille et la victoire presque miraculeuse de l’OL à Rennes, nul doute que les supporters lyonnais s’agacent très rapidement de toutes ses erreurs de management, qui commencent sérieusement à porter préjudice au bilan sportif de l’OL.