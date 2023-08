Newcastle : Eddie Howe regrette déjà le départ d’Allan Saint-Maximin

Ces derniers jours, Allan Saint-Maximin a quitté la Premier League pour l’Arabie saoudite direction Al-Ahli. Le Français a été transféré pour un peu plus de 30 millions d’euros. Un départ qu’a eu du mal à digérer son coach Eddie Howe. En conférence de presse, le coach des Magpies a confié qu’il regrettait déjà le départ de son joueur et l’équipe est du même avis.

«Je me suis entretenu hier avec le staff pour dire qu’Allan me manquait et qu’il me manquait de le gérer, de travailler avec lui. Quand vous travaillez avec un joueur pendant aussi longtemps, vous construisez un rapport et une compréhension ensemble. J’ai aimé les moyens mis en œuvre pour essayer d’améliorer son jeu. Il me manque et je pense que l’équipe est du même avis.»