La Real Sociedad frappée par une terrible hécatombe avant de défier le PSG !

C’est l’hécatombe pour la Real Sociedad. À moins de trois semaines du duel en huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, l’écurie basque enregistre jour après jour des blessures importantes. Hier, la Real avait communiqué que Kieran Tierney (26 ans) s’était ajouté à l’infirmerie, aux côtés d’Aihen Muñoz (26 ans), et ce, pour une longue durée. Ils sont tous les deux forfaits pour le rendez-vous européen face au PSG. Malgré l’arrivée de Javi Galán (29 ans) en prêt cet hiver pour compenser ces pépins, les soucis continuent de s’accumuler pour le coach Imanol Alguacil et son staff.

En plus des deux défenseurs, deux autres titulaires sont tombés ce samedi après-midi contre le Rayo (0-0) : le milieu offensif Arsen Zakharyan (20 ans) et le défenseur Robin Le Normand. Si le Russe s’est blessé à la cheville gauche face au Rayo Vallecano en Liga et a dû céder sa place à Brais Mendez (27 ans) à la demi-heure de jeu, l’international espagnol a lui été victime d’un pépin musculaire dans les derniers instants de la rencontre. La grimace du défenseur franco-espagnol laissait d’ailleurs craindre le pire pour l’équipe d’Imanol Alguacil. Deux nouveaux coups durs alors qu’Hamari Traoré (CAN), Ander Barrenetxea, Martín Merquelanz, Carlos Fernández, Álvaro Odriozola (blessés) et Take Kubo (Coupe d’Asie) manquaient également à l’appel. Une longue liste d’absents, dont des titulaires, entraînant une inquiétude chez le club basque.

La Real face au cas Takefusa Kubo

L’entraîneur Imanol Alguacil va devoir se creuser la tête pour composer son onze de départ face à Paris. L’effectif est décimé, et cela amène la question d’éventuels renforts sur cette fenêtre de transferts hivernale, alors que le club ibérique s’est déjà renforcé en attaque avec l’arrivée de Sheraldo Becker (28 ans) en provenance de l’Union Berlin. Mais il faudra surveiller également le rayon des départs. Étincelant depuis le début de saison, Take Kubo est l’arme forte de la Real Sociedad.

Actuellement avec le Japon pour disputer la Coupe d’Asie, l’ailier international (32 sélections) est la cible de plusieurs clubs, notamment en Arabie saoudite, même s’il a décliné la proposition XXL d’AL-Nassr afin de rester en Europe. Liverpool et Manchester United sont aussi sur le coup. Avec six buts et quatre passes décisives en 25 matchs cette saison, l’ancien du Real Madrid affole l’Europe et n’est pas certain de rester cet hiver à Saint-Sébastien, même s’il a déjà affirmé son souhait de finir la saison avec son club actuel. De quoi donner d’autres maux de tête à la direction de la Real Sociedad dans les prochains jours. La préparation pour ce rendez-vous historique face au PSG s’annonce délicate.