Le FC Barcelone réussit enfin le gros coup Dani Olmo

Voilà un dossier qui se referme et les supporters du Barça peuvent pousser un grand ouf de soulagement. En échec sur le dossier Nico Williams, le FC Barcelone s’offre tout de même un champion d’Europe en la personne de Dani Olmo. L’Espagnol n’est que la 2e recrue de l’été après Pau Victor, arrivé en provenance de Gérone contre 3 M€ mais il est la nouvelle attraction des Blaugranas, le renfort majeur de ce mercato. Le milieu de terrain a été officiellement recruté par la formation dirigée par Hansi Flick.

«Le FC Barcelone et le RB Leipzig ont trouvé un accord pour le transfert de Dani Olmo. Le joueur signera un contrat avec le club pour les six prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2030, et sa clause libératoire est fixée à 500 millions d’euros», informe le communiqué du club catalan. Après de longues semaines de négociations, le Barça a fini par faire plier le RB Leipzig. Comme prévu le club allemand n’a pas fait de cadeaux.

Retour au Barça pour Dani Olmo

Après avoir échoué à faire venir Nico Williams, les Culés avaient rapidement fait d’Olmo leur grande priorité de l’été. Encore fallait-il obtenir un accord avec Leipzig. L’équipe à la célèbre boisson énergisante n’avait pas l’intention de se mettre en travers de ce transfert, mais ne comptait pas non plus le faciliter. Les multiples tentatives du Barça ont toutes été éconduites, jusqu’à ce que le club catalan se décide à mettre le prix exigé, soit un peu plus de 60 M€, d’après nos informations.

Il faut dire que la menace incarnée par Manchester City planait, même si l’international espagnol (39 sélections, 11 buts) souhaitait rejoindre le FC Barcelone en priorité. Pour le joueur de 26 ans, c’est un retour par la grande porte, lui qui avait ce club en 2014, alors qu’il n’avait que 16 ans. Non conservé, le natif de Terrassa rejoignait le Dinamo Zagreb pour finir sa formation, et surtout exploser en équipe première. Ses prestations lui avaient valu un transfert au RB Leipzig contre 30 M€ en 2020. Depuis, sa stature a radicalement changé.