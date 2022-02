PSG - Real Madrid : le onze des Merengues avec Karim Benzema

La suite après cette publicité

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions débutent ce soir pour la phase aller avec un choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Alors que les Franciliens annonceront leur composition dans quelques minutes, les Merengues ont déjà dévoilé leur onze avec une surprise de taille. Incertain, Karim Benzema était dans le groupe et va même débuter titulaire pour ce choc.

Carlo Ancelotti organise le club de la capitale espagnole dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages. Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba et Ferland Mendy assurent la défense. Casemiro est positionné en sentinelle auprès de Luka Modric et Toni Kroos. Enfin, Karim Benzema est accompagné en attaque par Marco Asensio et Vinicius Junior.

Le onze du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius

