Le Bayern Munich s’interroge sur l’une de ses recrues stars…

«Il n’y a pas de nouvelles à ce sujet et cela ne sert à rien d’y penser maintenant non plus. Il joue à Fulham et nous jouons ici sans lui. Je ne sais pas, les choses peuvent parfois changer. Personne ne peut le prédire», lâchait il y a un an Thomas Tuchel alors coach du Bayern Munich suite à l’échec du dossier João Palhinha. Pas un grand fan de Joshua Kimmich et souhaitant apporter un profil plus récupérateur dans l’entrejeu bavarois, le coach allemand avait mis la pression à sa direction afin d’arracher la signature du joueur portugais de 29 ans. Un dossier jamais finalisé qui aura cristallisé les tensions durant toute la saison et qui n’aura pas avancé davantage lors de la trêve hivernale. Pour autant, le Bayern Munich n’a pas lâché et aura réussi à s’offrir le joueur le 11 juillet dernier contre un chèque de 51 millions d’euros.

«João Palhinha était déjà très convoité par le FC Bayern l’été dernier, et à juste titre. Il était important que nous ne perdions jamais contact. João voulait vraiment venir au Bayern, et nous avons besoin de joueurs comme lui. Il est un élément important pour notre avenir. Il a une fois de plus démontré ses points forts sur la grande scène de l’Euro et apporte beaucoup d’expérience, ayant déjà participé à un Euro et à une Coupe du monde, et ayant fait environ 300 apparitions dans les championnats portugais et anglais. Il nous apportera une plus grande stabilité au milieu», annonçait d’ailleurs le directeur sportif Max Eberl à l’arrivée de l’ancien de Braga et du Sporting CP. Pour autant, la situation semble tout à fait différente deux mois plus tard et Vincent Kompany semble préférer une autre animation.

Des motifs d’espoirs ?

Devenu latéral droit la saison dernière, Joshua Kimmich a retrouvé sa place dans l’axe et forme ainsi un tandem redoutable avec Alexander Pavlovic dans l’entrejeu. Complémentaires, les deux hommes ont disputé la majorité des minutes quand João Palhinha doit se contenter de miettes. Laissé sur le banc lors de la première journée contre Wolfsbourg (3-2), il a joué ensuite 16 minutes contre Fribourg (2-0). Avant la reprise de la Bundesliga, il avait également disputé que 13 minutes face à Ulm (4-0). Une raison tactique sur laquelle le consultant Lothar Matthäus a appuyé pour expliquer l’absence de protagonisme de João Palhinha en ce début de saison.

«La signature de Palhinha est intervenue avant que Kompany ne soit au FC Bayern. Si Kompany avait déjà été là et que Palhinha n’avait pas encore signé, il n’aurait peut-être pas eu besoin d’un cinquième milieu de terrain à ce poste. Si Kimmich joue en position six, il y a actuellement une place de moins disponible en double pivot pour deux ou trois autres joueurs, dont Palhinha», a expliqué l’ancienne gloire du Bayern Munich sur Sky Sport. Le problème pour João Palhinha, c’est qu’il a aussi peu joué en sélection. Resté sur le banc contre la Croatie (2-1), il est sorti à la pause contre l’Écosse (2-1) quand son équipe était menée 1-0. Pas forcément le meilleur moyen pour être en confiance.

Durant ce rassemblement, Vitinha a pris des points sur lui et son début de saison est bien plus compliqué que prévu. Pensant sûrement connaître un début d’aventure différent, João Palhinha peut néanmoins avoir quelques motifs d’espoirs. Déjà, le profil des adversaires rencontrés par le Bayern Munich comme Ulm, Wolfsburg et Fribourg ne sont pas des cadors et Vincent Kompany n’aurait pas jugé important d’avoir un profil trop récupérateur au milieu pour ces matches à en croire Kicker. Le média allemand explique aussi que Vincent Kompany veut mettre en place une rotation en vue de la Ligue des Champions et que des adversaires plus solides vont arriver comme le Bayer Leverkusen (28 septembre), Aston Villa (2 octobre), l’Eintracht Francfort (6 octobre), Stuttgart (19 octobre) ou encore le FC Barcelone (23 octobre). Des rencontres qui pourraient permettre à João Palhinha de jouer crânement sa chance ? Ce sera en tout cas à lui de la saisir…