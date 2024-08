États-Unis : Mauricio Pochettino futur sélectionneur

Après seulement une saison sur le banc de Chelsea, Mauricio Pochettino a été remercié d’un commun accord avec la direction londonienne. Mais visiblement, le coach argentin de 52 ans a déjà rebondi vers un nouveau projet. Selon The Athletic, Mauricio Pochettino a donné son accord pour devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe masculine des États-Unis. Il ne reste que quelques détails avant l’officialisation du deal entre les deux parties.

Une sacrée nouvelle pour les États-Unis, à deux ans de la Coupe du monde sur leur sol. Pour rappel, le banc de la sélection américaine était vacant depuis le licenciement de Gregg Berhalter, suite à l’élimination prématurée en phase de groupe de la Copa América 2024. Plusieurs noms étaient sur la short list de la Fédération américaine, dont ceux de Jürgen Klopp et de Patrick Vieira. Mais Pochettino semble être l’heureux élu. Une fois en charge, l’ancien entraîneur de Tottenham et du PSG aura pour mission de mener cette équipe vers la prochaine édition du Mondial et de l’amener le plus loin possible.