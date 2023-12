PSG : la réaction de Nasser Al-Khelaïfi au deal XXL passé avec Arctos Sports Partners

C’est officiel ! Le Paris Saint-Germain a vendu 12,5% de ses parts au fonds d’investissement américain Arctos Sports Partners. Le club de la capitale devrait ainsi percevoir la modique somme de 531 M€. Un accord très juteux auquel a réagi Nasser Al-Khelaîfi.

«Nous sommes heureux d’accueillir Arctos dans la famille du Paris Saint-Germain, comme partenaire et investisseur stratégique. En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG, à la fois sur et en dehors du terrain - basée sur des ambitions à long terme et sur la recherche de l’excellence dans tout ce que nous faisons. Arctos est un partenaire remarquable pour nous aider à atteindre nos objectifs, offrant une expertise stratégique, des idées et de l’innovation à notre entreprise, tout en fournissant des investissements et de nouvelles relations pour soutenir nos objectifs footballistiques et sportifs. Dès le premier jour, ils ont cru avec passion à notre projet, à notre plan et à notre vision pour le club - et nous sommes fiers de les compter dans notre famille. Ce jour est une étape importante dans l’histoire du Paris Saint-Germain et contribuera grandement à la poursuite du succès et de la croissance de notre grand club», a-t-il indiqué dans le communiqué publié par le PSG.