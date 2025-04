PSG : le discours cash de Luis Enrique

Le PSG a réalisé une très grosse prestation ce soir pour aller gagner sur la pelouse d’Arsenal en demi-finale aller de Ligue des Champions. La moitié du chemin a été accomplie mais c’est déjà un exploit. Les Gunners n’avaient jamais été battus chez eux à l’Emirates Stadium cette saison. Ça ne fera pas gagner une C1 mais c’est déjà un indicateur de la performance réalisée par les hommes de Luis Enrique.

Un coach espagnol que l’on a retrouvé tout sourire après la rencontre, plus soulagé qu’heureux sans doute car la rencontre fut tendue de bout en bout. «On a montré la mentalité, chaque match, chaque jour, c’est un vrai plaisir d’être entraîneur du PSG», démarre le coach francilien. Il sait bien que ce score de 1-0 n’est pas suffisant pour déjà penser à l’étape d’après. La suite, c’est la demi-finale retour.

Luis Enrique : «L’euphorie, c’est pour les journalistes»

C’était le sens de son discours après les deux occasions non converties en fin de match par Barcola et Ramos. «Je ne peux pas me plaindre car c’était un match avec beaucoup d’émotions. Il y avait beaucoup de sensations dans ce stade incroyable. Le but au début de match était important pour notre confiance. Tu peux gagner ou perdre mais l’ambition de cette équipe est incroyable» poursuit-il en français.

Il a donc 8 jours devant lui pour préparer au mieux son équipe. «L’euphorie, c’est pour les journalistes, pas pour les joueurs. Ils sont exigeants. Ils savent qu’après ce 1-0, ils ont un autre match. Ils profitent avec les supporters.» Tous les regards sont déjà tournés vers la demi-finale retour au Parc des Princes, Parisiens comme Gunners. Ces derniers sont encore loin d’être définitivement battus.