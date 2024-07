La statistique catastrophique de la Belgique contre la France

L’Euro 2024 c’est terminé pour la Belgique. Battue 1-0 par la France, l’équipe de Domenico Tedesco doit faire ses bagages et retourner dans le Plat Pays. Une petite désillusion pour les Diables Rouges qui sont néanmoins habitués de cette situation face aux Bleus. Si on se souvient de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 gagnée 1-0 par la France et la demi-finale de la Ligue des Nations où les Bleus sont revenus de 0-2 pour s’imposer 3-2, la victoire française dans les compétitions officielles face à la Belgique est récurrente.

C’est la sixième fois en six matches dans un tournoi officiel que les Bleus se sont imposés contre les Belges. Outre ces trois matches récents, la France avait gagné 3-1 lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 1938 qui était organisée sur le sol tricolore. Même son de cloche toujours en France en 1984 lors de l’Euro remporté par les Bleus avec une victoire 5-0 en phase de poules. Enfin, lors de la Coupe du monde 1986, la France s’était imposée 4-2 aux prolongations lors de la finale pour la 3e place.