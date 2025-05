L’Ajax a choisi John Heitinga

Il y a quelques jours, après la perte du titre d’Eredivisie, Francesco Farioli décidait à la surprise générale de quitter l’Ajax Amsterdam. Une décision qui avait de quoi étonner le club néerlandais. « Je trouve cette décision incroyablement décevante. Francesco et son équipe nous ont beaucoup aidés», avait déclaré le directeur technique de l’Ajax Alex Kroes dans le communiqué publié par le club.

Depuis, l’Ajax était donc à la recherche de son nouveau coach et il l’a désormais trouvé. Selon les informations du Telegraaf, un accord a été trouvé avec le duo John Heitinga (41 ans) et Marcel Keizer (56 ans). Ils vont signer un contrat jusqu’à l’été 2027. Les deux hommes sont déjà passés récemment sur le banc de l’Ajax et vont donc pouvoir cette fois travailler plus longtemps.