EdF : deux adversaires francophones au programme avant l’Euro ?

Le programme de préparation de l’équipe de France avant l’Euro se dessine. Si les prestations collectives des Bleus avaient de quoi tracasser leur public le mois dernier (défaite 2-0 contre l’Allemagne et victoire 3-2 contre le Chili), les joueurs de Didier Deschamps auront encore deux opportunités pour convaincre leur auditoire.

Selon L’Équipe, deux rencontres amicales pourraient être programmées face au Luxembourg le mercredi 5 juin à Metz, puis face au Canada, le dimanche 9 juin au Matmut Atlantique de Bordeaux. Des discussions sont actuellement menées entre la FFF et les deux fédérations, et ça sent plutôt bon.