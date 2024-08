PSG : Pascal Dupraz compare Barcola à Mbappé

Pascal Dupraz est dithyrambique concernant Bradley Barcola. L’ancien coach du TFC a été ébloui par la performance de l’ancien lyonnais face à Montpellier, une prestation qui lui a rappelé les débuts d’un certain Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Au micro de RMC, le Savoyard a déclaré : «Barcola est au même niveau que Mbappé quand il est arrivé au PSG. Ce que j’ai vu hier, ça me fait penser au Mbappé de ses débuts quand il a commencé à flamber et à tous nous étonner.»

Auteur d’un doublé, dont un premier but fabuleux, face au MHSC, Bradley Barcola continue d’impressionner sous la tunique parisienne. L’ailier de 21 ans qui a déjà inscrit trois buts en deux matchs cette saison pourrait rapidement devenir indiscutable du côté du PSG mais peut-être également de l’équipe de France, s’il parvient à conserver son rythme de croisière actuel. Le club francilien, orphelin de Kylian Mbappé depuis cet été, pourrait bien avoir trouvé sa nouvelle star.