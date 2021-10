Bournemouth : David Brooks est atteint d'un cancer

Terrible nouvelle pour David Brooks. Le milieu de terrain de Bournemouth a annoncé sur ses réseaux être atteint d'un cancer : « c'est un message très difficile à écrire pour moi. On m'a diagnostiqué un lymphome hodgkinien de stade II et je vais commencer un traitement la semaine prochaine. Bien que cela ait été un choc pour moi et ma famille, le pronostic est positif et je suis sûr que je me rétablirai complètement et que je serai de retour sur les terrains dès que possible. »

L'international gallois demande également aux médias de ne pas entraver sa vie privée durant sa convalescence, en espérant retrouver les terrains après sa guérison : « bien que j'apprécie l'attention et l'intérêt des médias, je voudrais demander que ma vie privée soit respectée dans les mois à venir et je partagerai des mises à jour sur mes progrès quand je serai capable de le faire. En attendant, je remercie tout le monde pour leurs messages de soutien. Cela signifie beaucoup. J'ai hâte de vous revoir tous et de pratiquer le sport que j'aime très bientôt. »