France - Belgique : Eduardo Camavinga et Ibrahima Konaté ont savouré 2018

France - Belgique, cette affiche vous donne la nausée selon si vous vous trouvez au sud ou au nord de la frontière franco-belge. Côté Français, les souvenirs de 2018 ont de quoi donner le sourire. Vainqueur de cette rencontre au sommet en demi-finale de la Coupe du monde en Russie, les Bleus s’étaient tirés du piège belge grâce à un coup de casque devenu iconique de Samuel Umtiti. Et alors que les deux voisins ennemis se donnent encore rendez-vous ce lundi en 8es de finale de l’Euro 2024, les hostilités vont pouvoir reprendre. Mais chez les Français, on garde forcément une image reluisante des précédents rendez-vous entre les deux nations.

Interrogé en conférence de presse ce samedi, Ibrahima Konaté a affirmé qu’il gardait de bons souvenirs de la rencontre de 2018 : «j’étais à leipzig chez moi avec mon meilleur pote. Je n’y croyais pas. Ils avaient une sacrée équipe avec un Eden Hazard… relou (rires). J’aurais tellement aimé être avec eux. J’étais même dégouté de pas être en France. C’était un moment fabuleux. J’espère que ça va être pareil lundi.» Même son de cloche pour Eduardo Camavinga : «j'étais chez moi avec la famille. Le premier souvenir, c’est le but de Samuel Umtiti et sa célébration, et le grand match d’Eden aussi.»