Real Madrid : Zinedine Zidane tape encore du poing sur la table

Le Real Madrid a évité la catastrophe samedi après-midi, sur la pelouse de la lanterne rouge Huesca. Menés au score, les Merengues ont finalement remporté la rencontre sur le score de 2-1, grâce à un doublé de l'invité surprise Raphaël Varane. Une rencontre qui aurait pu coûter très cher à Zinedine Zidane en cas de mauvais résultat, d'autant plus que le Français avait poussé un coup de gueule pendant la semaine face aux critiques des médias sur son équipe.

En conférence de presse ce lundi, avant le match de Liga en retard face à Getafe de mardi soir, l'entraîneur français était un peu plus calme, mais toujours sur la défensive. Cette fois, il a surtout été interrogé sur son avenir. « Chacun pense ce qu'il veut, c'est normal. Nous, ce qu'on fait en interne, c'est travailler et croire en nous », a-t-il d'abord lancé, lorsqu'un journaliste lui a expliqué que sa sortie de l'autre jour était perçue comme prémonitoire d'un futur départ par certains fans.

Zinedine Zidane ne compte pas abandonner

« Remis en question par le club ? Non. Nous sommes tous dans le même bateau. Je me sens soutenu par tout le monde. Nous, ce qu'on doit faire, c'est faire les choses bien, comme c'était le cas jusqu'à il y a trois semaines. Il faut accepter les difficultés et y faire face. On a une grande équipe », a confié le Français, avant qu'on lui demande s'il sera toujours sur le banc la saison prochaine : « c'est une question un peu... (rires). Mais vous êtes là pour ça. Moi, je ne vois pas plus loin que le match de demain. C'est ce qui m'intéresse ».

« Pourquoi j'abandonnerai ? Je fais ce qui me plaît. Il y a des moments compliqués, mais on va se battre. Le Real Madrid est un grand club, il faut faire de bonnes choses. Aller jusqu'au bout du contrat (2022) ? On verra, l'important c'est le match de demain », a conclu le tacticien marseillais. Voilà qui est clair donc.