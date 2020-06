L'AS Monaco a fixé le prix de départ de Wissam Ben Yedder

S'il y a un club qui va devoir se séparer de bon nombre de joueurs cet été en France, c'est bien l'AS Monaco. Un dégraissage colossal est attendu sur le Rocher, et trente joueurs sous contrat pourraient quitter le club ! Il s'agit pour la plupart de joueurs indésirables et/ou déjà prêtés cette saison, mais des joueurs majeurs pourraient aussi être sur le départ. Sans Ligue des Champions, l'avenir d'un joueur comme Wissam Ben Yedder (29 ans) pourrait donc clairement être remis en question. Auteur de 18 réalisations et 4 passes décisives en 26 rencontres de championnat, l'ancien de Séville a une belle cote sur le marché.

Et dans son édition du jour, le quotidien l'Equipe explique qu'un montant de 40 millions d'euros - plus ou moins ce qui avait été déboursé par les Monégasques il y a un an - pourrait convaincre les Asémistes de laisser filer l'international tricolore. Une aubaine pour ce joueur actuellement dans le meilleur moment de sa carrière, et qui a amplement fait ses preuves en Espagne comme en France. De quoi remplir les caisses de l'AS Monaco, dont la politique de trading sera logiquement compromise cet été.

Ces derniers mois, l'ancien attaquant du TFC a été annoncé dans le viseur des plus grosses écuries européennes. Lors du mercato hivernal, nous vous dévoilions en exclusivité que le FC Barcelone était même passé à l'attaque avec une offre faramineuse. Et nul doute qu'une fois que les cadors du continent seront au courant du prix relativement honnête à payer pour lui, de nouvelles offres arriveront sur le bureau des dirigeants de l'AS Monaco...