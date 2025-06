Monaco : pourquoi ça traine pour Ansu Fati

Après avoir enrôlé le défenseur anglais Eric Dier et alors que le nom du gardien espagnol David De Gea était murmuré dans les travées du Louis II, l’AS Monaco semblait bien parti pour recruter un autre nom cliquant : Ansu Fati. À 22 ans, l’attaquant du FC Barcelone est clairement en perte de vitesse après avoir été annoncé comme le successeur de Lionel Messi.

La suite après cette publicité

Lors de la saison 2024/2025, le natif de Bissau n’a disputé que onze matches (0 but, 0 passe décisive) avec l’équipe d’Hansi Flick, toutes compétitions confondues. Scotché sur le banc des remplaçants et poussé vers la sortie, Ansu Fait sait également qu’il va sans doute perdre son numéro 10 (qui sera donné à Lamine Yamal). Bref, le Barça ne compte plus sur lui. Ces derniers jours, l’international espagnol (10 sélections, 2 buts) semblait avoir trouvé un point de chute en France, du côté de l’AS Monaco.

La suite après cette publicité

Le Barça n’exclut pas un transfert définitif

Convaincu par le projet asémiste, Fati était censé débarquer sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 30 M€. Aujourd’hui, l’affaire peine toutefois à se concrétiser. Mundo Deportivo nous apprend que Monégasques et Catalans essaient toujours de trouver la bonne formule et il n’est pas exclu que le prêt se transforme en transfert définitif avec des clauses permettant au Barça de s’y retrouver dans le futur, au cas où la carrière de Fati viendrait à décoller.

Rien n’est encore fait et l’idée du prêt tient toujours pour l’attaquant dont le contrat court jusqu’en 2027. Monaco est même prêt à assumer une grosse partie du salaire du joueur (environ 13 M€/an). De son côté, l’entraîneur asémiste Adi Hütter a personnellement promis au joueur un temps de jeu conséquent. Affaire à suivre.