JT Foot Mercato : l’Europe s’arrache les futurs cracks du football mondial

Les joueurs de moins de 20 ans suivis par les cadors européens

Au programme du numéro 419 de la Lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football CIES, il y a un gros focus sur les 200 joueurs de moins de 20 ans les plus prometteurs. Un classement qui a été basé selon la méthode du capital expérience prenant en compte les minutes jouées dans des rencontres officielles disputées lors des 365 derniers jours, le niveau sportif des matchs et les résultats. Le premier de ce classement n’est autre que Gavi du Barça. D’après Sport, l’Espagnol de 18 ans n’a aucune intention de quitter son club de toujours ! Son dauphin n’est autre que Jude Bellingham et là, le jeune anglais a tout simplement toute la planète foot à ses pieds ! Une bataille à trois entre les deux Manchester et le Real Madrid se profile. Selon le Daily Mirror, c’est la formation entraînée par Pep Guardiola qui est en pole position ! Parmi les futurs prospects, on retrouve énormément de Brésiliens. Il y a Vitor Roque de l’Athletico Paranaense. L’attaquant de 18 ans est suivi de près par le Barça, mais selon Sport, les 50 M€ demandés ont refroidi les dirigeants catalans. Friand de talents brésiliens, le Barça a aussi dans le viseur le crack de Santos, Angelo Gabriel. L’ailier de 18 ans a aussi fait l’objet d’une offre de 15 M€ de la part de l’AC Milan cet hiver. Enfin, le SL Benfica peut se frotter les mains en cas de vente d’Antonio Silva. Selon Relevo, le Real Madrid est tombé sous le charme du défenseur portugais. Il faudra débourser 100 M€ pour s’offrir le joueur de 19 ans qui est sous contrat avec le club lisboète jusqu’en 2027.

Les moyens colossaux du Barça pour un retour de Messi

Le FC Barcelone va avoir les mains liées pour le mercato estival. Selon La Gazzetta dello Sport, le club catalan doit impérativement réduire sa masse salariale pour recruter et elle est actuellement de 457 M€. Même en réduisant considérablement son salaire, la venue de Lionel Messi ferait exploser la masse salariale du club. Conscient de cet obstacle, le Barça ne veut pas répéter les erreurs du passé. Selon El Mundo et Relevo, pour éviter ce nouveau cas de figure, le club veut obliger les futures recrues à signer une clause où ils reconnaissent être conscients des problèmes économiques des Culés. Les médias ajoutent que deux scénarios seront envisagés, à savoir que la recrue ne pourra pas être enregistrée en tant que joueur et que le club ne pourra pas lui garantir d’être inscrit au 20 juillet. Une façon pour le Barça de se protéger d’un éventuel retournement de veste de la part des joueurs. El Mundo précise que les dirigeants s’engagent aussi à libérer gratuitement sa recrue si jamais elle est dans l’une des deux situations, mais aussi à payer le reste du salaire du joueur si jamais son nouveau club ne lui verse pas les mêmes émoluments que le contrat signé avec le Barça. Bref, même si Messi venait à acter son retour au Barça, il ne sera pas à l’abri de se retrouver libre quelques semaines plus tard. A noter qu’une solution est actuellement à l’étude pour payer le salaire de la Pulga. Selon AS, le Barça souhaiterait faire de l’ancien siège de la Masia un nouveau musée à l’honneur de son plus bel ambassadeur : Lionel Messi. Ce centre interactif et immersif ferait office de nouvelle source de revenus conséquente grâce à ses centaines de milliers de visites, et permettrait potentiellement de payer une partie du salaire de l’Argentin.

Libre depuis la fin de son aventure au PSG, Mauricio Pochettino attendait patiemment avant de se remettre en selle. Et malheureusement pour les supporters de Tottenham, le tacticien argentin va vraisemblablement s’asseoir sur le banc d’un autre club londonien, en l’occurrence Chelsea ! Ce mercredi, les médias anglais s’accordent à dire qu’un accord a été trouvé entre Chelsea et Pochettino. Tout pourrait même être bouclé et officialisé d’ici la fin de la semaine. Il faudra toutefois attendre la fin de la saison pour le voir prendre ses fonctions, en attendant, c’est Frank Lampard qui continuera à assurer l’intérim et tentera de limiter la casse. Le London Evening Standard révèle que ce dernier va même conseiller Pochettino. En effet, il est prévu que les deux hommes échangent au sujet de l’équipe et des joueurs une fois que la saison sera terminée afin que la transition soit assurée.