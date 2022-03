FA Cup : Crystal Palace cartonne Everton et file en demi-finale

Alors que Chelsea a dominé Middlesbrough hier (2-0) pour aller en demi-finale, Crystal Palace et Everton se rencontraient pour le deuxième billet. Les Eagles ont vite pris l'avantage par Marc Guéhi, le nouvel international anglais (1-0, 25e). Juste avant la pause, Jean-Philippe Mateta s'est chargé de doubler la mise (2-0, 41e).

Dépassé, Everton a encore craqué peu après via Wilfried Zaha auteur du troisième but (3-0, 79e) et Will Hugues a alourdi la marque (4-0, 88e). Crystal Palace rejoint donc Chelsea alors que deux places sont encore en jeu. Suivez d'ailleurs avec nous le troisième quart de finale entre Southampton et Manchester City sur notre live commenté.