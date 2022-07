Deux clubs sont prêts à débarrasser le PSG de Rafinha

La suite après cette publicité

Recruté au dernier moment par Leonardo lors du mercato estival 2020, Rafinha (29 ans) avait été présenté comme une bonne affaire puisque le FC Barcelone l’avait lâché pour trois fois rien. Et comme bien souvent ces dernières années au Paris Saint-Germain, cette recrue low cost s’est transformée en indésirable pas facile à bouger.

Le Brésilien avait toutefois accepté d’être prêté à la Real Sociedad la saison passée. 21 matches, toutes compétitions confondues, et 1 but plus tard, Rafinha a fait son retour à Paris où sa situation n’a pas changé. Luis Campos ne compte pas sur lui et des rumeurs avançaient même que Paris serait disposé à le libérer de son contrat.

Le Celta compte sur Luis Campos

Une version qui n’a pas encore été confirmée. Mais ce qui est sûr, c’est que Rafinha pourrait retourner en Espagne. Estadio Deportivo révèle en effet que deux formations de Liga espèrent rapatrier le milieu de terrain. La première équipe est la Real Sociedad. Le club basque aimerait conserver le joueur après l’avoir eu en prêt, mais il ne compte pas mettre les 9 M€ espérés par Paris.

La formation de Robin Le Normand a déjà réalisé deux gros investissements (Mohamed-Ali Cho et Brais Mendez) et ne compte pas faire de folie. L’autre courtisan est le Celta de Vigo. Aucune offre évoquée côté galicien, mais le scénario est sans surprise. Grâce à la présence de Luis Campos au Celta et au PSG, les Célticos veulent profiter de cette connexion pour trouver un terrain d’entente.