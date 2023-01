OL : Nicolás Tagliafico répond à la colère des supporters

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant le déplacement de l’OL sur la pelouse d’Ajaccio, Nicolás Tagliafico est revenu sur le contexte difficile traversé par les Gones, neuvièmes de Ligue 1. L’occasion également pour le champion du monde argentin d’adresser un message aux supporters…

«Avant toute chose, je comprends la colère des gens, personne ne veut ça, nous aussi on est en colère car personne ne veut voir Lyon dans cette position. Les attentes ont changé, elles sont différentes par rapport à mon arrivée, la seule solution est de travailler et de s’améliorer, il faut trouver ce truc en plus, il faut rester ensemble, unis, les supporters, les joueurs, la direction.» Le message est passé mais seule la victoire calmera les ardeurs…

