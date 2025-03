Liga : la Real Sociedad se relance contre Valladolid

Dans le cadre de la 29e journée de Liga, la Real Sociedad, douzième au coup d’envoi, a retrouvé le chemin de la victoire lors de la réception de Valladolid, lanterne rouge. Après deux défaites et un nul en championnat, les Basques ont glané trois points ce samedi en début d’après-midi.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Real Sociedad 38 29 -4 11 5 13 27 31 20 Valladolid 16 29 -46 4 4 21 19 65

Devant leur public, à Anoeta, les hommes d’Imanol Alguacil, portés par une réalisation de leur capitaine Mikel Oyarzabal au cours du premier acte (23e) et un but de Sergio Gomez au retour des vestiaires (68e), ont assuré l’essentiel malgré la réduction du score tardive de Juanmi Latasa (90+3). Avec cette victoire (2-1), la Real Sociedad grimpe provisoirement au 9e rang. Valladolid est plus que jamais lanterne rouge.