PSG : le précieux conseil de Neymar pour percer dans le foot

Récompensé pour la sixième fois lors de la 15e édition du trophée Samba Gold, Neymar, élu meilleur joueur brésilien évoluant à l’étranger, en a profité pour livrer un précieux conseil aux générations futures, déterminées à percer dans le milieu du football.

«Entraînez-vous, dédiez-vous entièrement à ce sport et soyez toujours prêt car on ne sait jamais quand l’opportunité peut se présenter. Le processus est très dur, le chemin est difficile, mais soyez discipliné, travailleur, engagé et ne renoncez jamais à vos rêves», a ainsi assuré l’attaquant parisien, souvent critiqué pour son hygiène de vie.

