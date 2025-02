Ligue 1 : Brest freine Strasbourg , Nice enchaîne contre Montpellier, Toulouse s’impose face au Havre

Une duel qui sonnait comme une course à l’Europe. Strasbourg et Brest, se retrouvaient pour la 23e journée de Ligue 1 à la lutte pour décrocher une place européenne. Strasbourg, avec huit victoires sur ses onze derniers matchs, était 7e avant le match, à trois points de la 6e place qualificative. Brest, de son côté, cherchait à relancer sa dynamique après un lourd revers contre Paris en Ligue des champions (7-0) et espérait aussi revenir sur son rival strasbourgeois, avec un point de moins au classement. Le match s’est d’abord animé du côté alsacien. Emanuel Emegha a centré dans la surface, mais un défenseur brestois, vigilant, a repoussé le ballon (2e). Brest est ensuite monté à l’offensive, avec Kenny Lala (3e) et Hugo Magnetti (7e) qui ont tenté leur chance, mais sans succès.

Après cette petite période de domination brestoise, Emegha a de nouveau fait parler de lui. Il a cru ouvrir le score, mais sa réalisation a été invalidée pour une position de hors-jeu (14e). Cependant, Strasbourg a rapidement repris le contrôle du jeu et a fait courir les Bretons. Le Néerlandais, toujours aussi influent dans le jeu, a réussi à déclencher une nouvelle frappe, mais sa tentative est passée juste à côté du poteau droit (27e). Malgré les occasions de part et d’autre, ni Strasbourg ni Brest n’ont finalement réussi à prendre l’avantage et ils se sont quittés sur un match nul, chacun repartant avec un point. Au classement, les Alsasciens restent 7es et les Brestois 9es.

Nice enchaîne, Toulouse s’impose

Dans une autre rencontre de ce multiplex de 17h15 en Ligue 1, Montpellier se déplaçait à Nice. Et les Aiglons se sont montrés dangereux dès l’entame du match. Une jolie passe dans la surface a trouvé Baptiste Santamaria complètement seul. Le joueur a tenté une frappe vers le coin gauche du but, mais Benjamin Lecomte a réagi à temps pour détourner le ballon (10e). Puis, à la 30e minute, Jonathan Clauss a été le premier à ouvrir le score. Bien placé, le défenseur a envoyé une frappe puissante dans le fond des filets (1-0). Hicham Boudaoui est venu faire le break à la 65e (2-0). Une victoire importante pour l’OGC Nice qui s’offre, à l’issue du match, une place sur le podium. Le club est 3e de Ligue 1 avec 43 points. De son côté, le MHSC de Jean-Louis Gasset reste lanterne rouge du championnat.

Enfin, Toulouse a logiquement triomphé face au Havre, notamment grâce à un ciseau exceptionnel de Zakaria Aboukhlal (9e, 0-1). En seconde période, Soumaré a égalisé pour le HAC (51e, 1-1), avant que Sierro ne redonne l’avantage aux Violets (55e, 1-2). Dönnum a permis au TFC de creuser l’écart à l’heure de jeu (64e, 1-3), avant que Magri ne clôture définitivement le score (78e, 1-4). Au classement, Toulouse grimpe à la 10e place de Ligue 1, tandis que Le Havre reste coincé dans la zone rouge à la 17e position, à seulement 2 petits points de Montpellier. Les Havrais enchaînent ainsi une deuxième défaite consécutive, après leur revers contre Nice (3-1) la semaine dernière.

Les résultats du multiplex de 17h15 :

-Strasbourg 0 - 0 Brest

-Nice 2 - 0 : Montpellier : Clauss (30e), Boudaoui (65e)

-Le Havre 1 - 4 Toulouse : Soumaré (51e) / Aboukhlal (9e), Sierro (55e), Dönnum (64e), Magri (78e)